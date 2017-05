Ciberataque

A agência de cibersegurança da Coreia do Sul informou hoje que uma dezena de empresas do país foram afetadas pelo programa maligno "WannaCry", após o ciberataque lançado na sexta-feira a nível mundial.

A agência de internet e segurança da Coreia (KISA) considerou que os possíveis danos do ataque podem continuar a propagar-se a nível doméstico, "durante um prazo entre nove a 15 dias", pelo que alertou para a necessário continuar a reforçar as medidas de segurança, de acordo com um comunicado do gabinete de segurança sul-coreano.

Entre as empresas afetadas está a cadeia de cinemas multíplex CJ CGV, que sofreu problemas em pelo menos 50 instalações no país, e um sistema de horários da rede de transportes públicos da localidade de Asan, a cerca de 100 quilómetros de Seul, informou a agência noticiosa sul-coreana Yonhap.