As autoridades da Tailândia ameaçaram hoje bloquear o acesso ao Facebook se a rede social não eliminar 13 conteúdos que considerou uma ameaça à segurança nacional ou um insulto à família real.

A junta militar elevou a censura na Internet desde que subiu ao poder num golpe de Estado em maio de 2014 e, através da Comissão Nacional de Telecomunicações, deu um ultimato à empresa norte-americana para que elimine 13 publicações.

A Associação de Servidores de Internet da Tailândia alertou a filial do Facebook no país de que desconectaria a rede de distribuição de conteúdos - em função da localização do usuário - se o pedido do Governo não for atendido.