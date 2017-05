Actualidade

Obras dos artistas portugueses Ana Pérez-Quiroga e João Onofre, bem como do cubano Carlos Garaicoa, vão estar em foco em três novas exposições do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa, que são inauguradas hoje.

De acordo com o MAAT, serão inauguradas "APQhome - MAAT", de Ana Pérez-Quiroga, "Yo nunca he sido surrealista hasta el día de hoy", de Carlos Garaicoa, e "Untitled (orchestral)", de João Onofre, com entrada do público a partir das 21:00.

"APQhome - MAAT" é descrita como "uma obra de arte total", criada para 'performatizar' o quotidiano numa experiência de fusão entre arte e vida, e envolve a intervenção de um participante - um artista ou criador contemporâneo - "numa imersão" durante períodos de 48 horas.