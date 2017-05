Actualidade

A segunda edição do festival de cinema de Macau está prevista para dezembro e vai ter "um diretor internacional", cujo nome deverá ser anunciado em junho, afirmou hoje a diretora dos Serviços de Turismo.

"Estamos quase a completar [o processo]. Só posso dizer que é uma pessoa internacional, tem muitos anos de cinema (...) Ainda não assinámos o contrato. Se calhar, em junho, estamos em posição de anunciar", disse Helena de Senna Fernandes, em declarações aos jornalistas à margem da abertura da 11.ª edição da feira Global Gaming Expo Asia (G2E Asia), que anualmente junta empresas e especialistas do jogo de todo o mundo.

A segunda edição do Festival Internacional de Cinema de Macau vai decorrer entre 08 e 14 de dezembro, este ano com a duração de sete dias, mais um do que no ano passado, adiantou.