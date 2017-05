Actualidade

A polícia do Vietname deteve um ativista por ter alegadamente instigado manifestantes a atacar e ferir agentes policiais, num protesto contra uma fábrica siderúrgica.

Um comunicado no portal da polícia provincial de Nghe Na, no centro do país, indicou que Hoang Duc Binh, de 34 anos, foi detido na segunda-feira por abusar dos direitos democráticos e de se opor aos agentes que estavam de serviço.

A polícia disse que o alegado incitamento dos manifestantes, em abril, causou desordem pública.