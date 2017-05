Actualidade

Um veículo ligeiro foi hoje abalroado por um comboio numa passagem de nível em Abela, concelho de Santiago do Cacém, causando um ferido grave, disse uma fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Setúbal.

De acordo com o CDOS de Setúbal, o acidente ocorreu às 07:24, encontrando-se a Linha do Sado interrompida para remoção do ferido grave.

A mesma fonte explicou à agência Lusa que o veículo ligeiro, no qual seguia uma pessoa que ficou ferida com gravidade, foi abalroado por um comboio de mercadorias na passagem de nível sem guarda na localidade de Abela, concelho de Santiago do Cacém, distrito de Setúbal.