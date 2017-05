Actualidade

Uma pessoa ficou hoje ferida com gravidade na sequência de uma explosão numa habitação na freguesia de São Manços, causando ainda danos materiais, disse à Lusa uma fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Évora.

De acordo com a mesma fonte, a explosão, que pode estar relacionada com uma fuga de gás, ocorreu às 08:11, na freguesia de São Manços e S. Vicente do Pigeiro, concelho e distrito de Évora.

"Os meios ainda estão no local e neste momento desconhecemos se existe mais pessoas dentro da habitação", referiu.