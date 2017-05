Actualidade

A Polícia Judiciária (PJ) desencadeou na manhã de hoje uma operação de combate ao tráfico de estupefacientes no Bairro do Ingote, em Coimbra, disse à agência Lusa fonte da Diretoria do Centro.

Segundo a mesma fonte, a operação conta com o apoio da Polícia de segurança Pública (PSP) e começou ao romper da manhã.

No final de outubro de 2016, a PJ e a PSP já tinham realizado uma operação semelhante no mesmo bairro, tendo detido 12 indivíduos e apreendido várias armas e quantidades significativas de haxixe e heroína".