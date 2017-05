Actualidade

A economia da zona euro cresceu 1,7% no primeiro trimestre de 2017, face ao mesmo período do ano passado, divulgou hoje o Eurostat, confirmando o aumento de 2,8% do PIB em Portugal.

O gabinete oficial de estatísticas da União Europeia (UE) divulga ainda que, face ao trimestre anterior, o Produto interno Bruto (PIB) dos 19 países da moeda única aumentou 0,5% entre janeiro e março, e 1,0% em Portugal.

A economia da UE, por seu lado, cresceu 2,0% em termos homólogos e 0,5% face ao último trimestre de 2016.