O FC Porto anunciou hoje a contratação, até 2022, do futebolista brasileiro Wenderson Galeno, que este ano alinhou na equipa B dos 'dragões' por empréstimo do Grémio Anápolis, do Brasil.

Segundo o clube 'azul e branco', Galeno, de 19 anos, tem uma clausula de rescisão de 40 milhões de euros.

"O bom nível demonstrado pelo avançado, que numa recente entrevista à revista Dragões admitiu que 'sonha fazer história neste clube', vai-lhe permitir também fazer a próxima pré-época com o plantel principal dos Dragões", refere a notícia na página oficial do clube.