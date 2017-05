Actualidade

O projeto "Sons da Montanha" criou um arquivo sonoro do vento, chuva, das orações ou dos trabalhos do campo dos locais que foram percorridos e que inspiraram Miguel Torga, e vai ser apresentado sábado, em Sabrosa.

O projeto da autoria de Luís Antero foi produzido para o Espaço Miguel Torga, localizado em São Martinho de Anta, concelho de Sabrosa, distrito de Vila Real, e visa homenagear o poeta e escritor.

O objetivo foi, segundo um comunicado divulgado pela Câmara de Sabrosa, gravar para memória futura "o bucolismo que ainda existe e persiste em São Martinho de Anta, mas igualmente os sons do presente e do quotidiano daquela que é a terra natal do autor do livro 'Contos da Montanha'".