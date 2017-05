Actualidade

A Polícia Judiciária (PJ) deteve na manhã de hoje sete pessoas numa operação de combate ao tráfico de estupefacientes no Bairro do Ingote, em Coimbra, disse à agência Lusa fonte da Diretoria do Centro.

Segundo a mesma fonte, a operação começou às 06:00, com o apoio da Polícia de segurança Pública (PSP), e continua em vários locais do país.

O diretor da Diretoria do Centro, Rui Almeida, disse à agência Lusa que os detidos são cinco homens e duas mulheres suspeitos de tráfico de estupefacientes, no âmbito de "dezenas" de buscas domiciliárias efetuadas no Bairro do Ingote.