Actualidade

O PSD apresentou na Assembleia da República um projeto de resolução que defende a abertura da Base Aérea de Monte Real à aviação civil, foi hoje anunciado.

Na iniciativa, subscrita por 36 deputados do PSD, é recomendado ao Governo que promova "as ações necessárias" para que a Base Aérea 5 "possa ser transformada num aeroporto" para voos civis.

A deputada Fátima Ramos, eleita pelo círculo de Coimbra, é a primeira subscritora do projeto, apresentado à mesa do parlamento no dia 11, véspera da chegada a Portugal do papa Francisco, cujo avião aterrou naquela base militar, no concelho de Leiria.