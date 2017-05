Actualidade

O Presidente da República defendeu hoje a necessidade de pensar no estatuto dos cientistas, uma realidade que "teve de ser sacrificada por causa da crise económica e financeira", mas que deve ser olhada "com coragem e determinação".

"Porque podemos pedir aos nossos investigadores, aos nossos pesquisadores, aos nossos cientistas que dediquem todo o seu empenho sistematicamente a missões, às vezes quase impossíveis, um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, às vezes décadas, mas é legítimo que eles sintam que a sociedade, como um todo, sabe corresponder à sua dedicação, à sua devoção", disse Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República falava na sessão solene "O conhecimento como Compromisso para o Futuro", inserida no ciclo da conferência "Caminhos do Conhecimento - O legado de Mariano Gago", do Dia Nacional dos Cientistas, que se realizou no Porto.