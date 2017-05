Actualidade

O vice-presidente da Galaxy Entertainment disse hoje que é preciso estar atento à abertura de casinos no Japão, enquanto oportunidade de negócio para as operadoras de jogo internacionais e também enquanto destino concorrente de Macau.

Francis Lui foi o orador principal na abertura da 11.ª edição da Global Gaming Expo Asia (G2E Asia), o principal certame dedicado à indústria do jogo, o pilar da economia de Macau.

A lei que legaliza a abertura de casinos entrou em vigor no final do ano passado no Japão, onde até então a proibição dos jogos de fortuna e azar impossibilitava a criação deste tipo de estabelecimentos.