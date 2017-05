Actualidade

A Comissão Europeia retirou hoje as transportadoras aéreas que operam em Moçambique da 'lista negra' da segurança aérea, permitindo que voem para a União Europeia (UE), mantendo-se São Tomé e Príncipe e Angola, esta u´ltima com excec¸o~es.

Na atualização da lista hoje divulgada, "todas as linhas aéreas certificadas no Benim e em Moçambique foram retiradas da lista, na sequência da melhoria da segurança aérea nestes países", segundo um comunicado do executivo comunitário.

"Estou satisfeita por termos podido tirar todas as transportadoras do Benim e de Moçambique da lista de segurança. As reformas compensaram", disse a comissária europeia para os Transportes, Violeta Bulc.