Actualidade

A greve dos trabalhadores das cantinas de serviços de Estado por melhores salários teve uma adesão superior aos 70%, encerrando mais de 100 refeitórios escolares, que levaram ao fecho de cinco escolas, anunciou hoje o sindicato.

"A greve teve uma grande adesão a nível do mercado escolar e a nível do setor hospitalar, mas também houve muitos centros de formação e algumas fábricas encerrados", disse à agência Lusa o sindicalista Francisco Figueiredo, no final de uma reunião da Federação dos Sindicatos da Administração Pública e das Entidades com fins públicos (FESAP) para analisar os efeitos da paralisação.

Hoje foi feito o levantamento de 200 cantinas e "verificámos que mais de 100 cantinas escolares estiveram encerradas, das quais cinco escolas não deram aulas", disse o dirigente sindical.