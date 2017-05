Papa

Os visitantes de Fátima levantaram mais de um milhão de euros das caixas Multibanco daquela localidade entre 10 e 14 de maio, dias que coincidiram com as comemorações do centenário das 'aparições' e a visita do papa.

A informação foi hoje divulgada pela SIBS, gestora da rede Multibanco, que refere que nos cinco dias em causa realizaram-se "cerca de 16 mil levantamentos nas 19 caixas multibanco disponíveis na localidade" de Fátima, tendo o valor levantado atingido 1,078 milhões de euros.

Face ao mesmo período de 2016, houve um aumento de 9% tanto no número de levantamentos como no valor levantado.