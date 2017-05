Actualidade

O relatório sobre a Situação Económica Mundial e Perspetivas de 2017, das Nações Unidas, aponta para um "crescimento modesto" neste e no próximo ano, mas ainda insuficiente para um progresso rápida para atingir os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

De acordo com o relatório, divulgado hoje em Washington e que atualiza o documento de janeiro, a economia mundial deverá crescer 2,7% este ano e 2,9% em 2018, uma aceleração face aos 2,3% do ano passado, mas ainda assim "a força da recuperação continua a ser insuficiente em muitas regiões para um progresso rápido para atingir os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável".

São precisos, dizem os peritos das Nações Unidas, "mais esforços para criar um ambiente que pode acelerar o crescimento a médio prazo e combater a pobreza através de políticas que lidem com as desigualdades no rendimento e nas oportunidades".