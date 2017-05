Actualidade

O ministro timorense do Planeamento e Investimento Estratégico Xanana Gusmão enalteceu hoje a cooperação com a China, admitindo um pedido de empréstimo a Pequim, que prometeu, no domingo, milhares de milhões de euros para infraestruturas a países em desenvolvimento.

"A China foi, logo desde a nossa proclamação [da independência] um dos países muito apoiantes", começou por dizer à Lusa Xanana Gusmão, na semana em que os dois países celebram quinze anos desde o estabelecimento das relações diplomáticas.

Sem esquecer Portugal, "que desempenhou um papel importantíssimo como potência administrante", Xanana Gusmão lembrou o apoio diplomático de Pequim durante a guerra contra a ocupação indonésia.