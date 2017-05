Actualidade

o ministro timorense Xanana Gusmão destacou hoje a boa-fé e bom ambiente com que continuam a decorrer as negociações entre Timor-Leste e a Austrália, sob auspícios das Nações Unidas, para procurar definir fronteiras marítimas permanentes no Mar de Timor.

"A comissão pediu às duas partes para demonstrarem, darem provas de boa-fé. Da nossa parte, retiramos dois casos que tínhamos no tribunal internacional de Haia", recordou Xanana Gusmão, em entrevista à Lusa em Pequim.

O ministro do Planeamento e Investimento Estratégico, que é negociador principal para as fronteiras marítimas, escusou-se a avançar pormenores detalhados sobre os encontros, notando que as duas partes acordaram cumprir uma regra de confidencialidade para criar um "espírito de confiança" mutuo.