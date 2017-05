Actualidade

A economia angolana enfrentou nos primeiros três trimestres do ano passado uma recessão média de 4,7%, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística de Angola, disponíveis na página da instituição na Internet e consultados hoje pela Lusa.

De acordo com o Boletim do Produto Interno Bruto Trimestral, no primeiro trimestre do ano passado, a economia de Angola registou, sempre face ao período homólogo, um crescimento de -1,9%, a que se somou uma nova contração de 7,8% e, finalmente, um recuo de 4,3% na riqueza produzida no país no terceiro trimestre, o que dá uma média de 4,7% nesses nove meses.

"O desempenho da economia de Angola vem evidenciando os efeitos de vários factores inerentes, nomeadamente, a conjuntura internacional adversa, com destaque para queda significativa do preço do petróleo bruto refletindo-se nas taxas de variação do PIB", lê-se no documento, que não apresenta mais explicações sobre os números.