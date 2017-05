Novo Banco

A ex-ministra das Finanças Maria Luís Albuquerque criticou hoje os moldes da operação de venda do Novo Banco à norte-americana Lone Star, que implicam a manutenção de uma fatia de 25% na esfera pública.

"É incompreensível que o Estado não tenha vendido 100% do Novo Banco", afirmou a deputada do PSD durante a sua audição na Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa (COFMA).

A responsável respondia às questões levantadas por Ana Domingos, também deputada do PSD, sobre a manutenção de uma participação de 25% do Novo Banco por parte do Fundo de Resolução.