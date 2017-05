Actualidade

Um homem de 39 anos esfaqueou gravemente outro de 50 anos, durante uma discussão ocorrida hoje na via pública, em Santa Maria da Feira, disse à Lusa fonte da GNR.

O crime ocorreu cerca das 14:00, na rua São José, em Santa Maria de Lamas, no concelho de Santa Maria da Feira.

"A vítima estava a discutir com o agressor na via pública, quando terá sido esfaqueada na zona do abdómen", disse à Lusa o responsável pelas relações públicas da GNR de Aveiro, Tiago Meireles.