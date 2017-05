Almaraz

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, clarificou hoje, no parlamento, que o exército português "não realizou nenhum estudo sobre a segurança" da central nuclear espanhola de Almaraz, em 2010.

Augusto Santos Silva, que falava na comissão parlamentar de Ambiente e Ordenamento do Território, reagiu a uma notícia hoje divulgada pela Rádio Renascença, segundo a qual "o Exército simulou como Portugal seria afetado em caso de acidente grave na central nuclear espanhola", num "estudo feito em 2010".

O chefe da diplomacia portuguesa, que está a ser ouvido no parlamento a propósito da central nuclear de Almaraz a pedido do BE e do PEV, assinalou que "o Exército não realizou nenhum estudo sobre a segurança de nenhuma central nuclear", incluindo a de Almaraz.