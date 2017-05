Eurovisão

O presidente da RTP, Gonçalo Reis, afirmou hoje que a estação pública vai "encontrar condições para fazer a Eurovisão [o festival]", que se realiza em Portugal em 2018, "sem excessos".

Portugal ganhou no sábado, pela primeira vez, o Festival Eurovisão da Canção, com "Amar pelos dois", interpretada por Salvador Sobral, e vai organizar no próximo ano o evento.

O Festival Eurovisão da Canção "vai ser uma grande oportunidade", acrescentou Gonçalo Reis aos jornalistas, à margem da inauguração do parque fotovoltaico da RTP.