Actualidade

O relatório preliminar à queda de uma aeronave em Tires, Cascais, ocorrida a 17 de abril, causando cinco mortos, deveria ser publicado 30 dias após o acidente mas só estará concluído no início de junho, foi hoje anunciado.

"Por se aguardar os resultados de peritagens feitas recentemente a componentes da aeronave, apenas no início de junho será publicado um relatório preliminar sobre o acidente", refere uma nota publicada hoje na página da internet do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), que tem atualmente apenas dois investigadores.

O prazo de 30 dias para a publicação do relatório preliminar ao acidente, que causou a morte dos quatro ocupantes e de um homem que se encontrava no local da queda do avião, foi anunciado pelo GPIAAF no próprio dia do acidente e reiterado no dia seguinte pelo ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques.