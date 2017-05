Actualidade

O chefe do Estado-Maior do Exército disse hoje que as desistências no 128.º curso de comandos no primeiro mês da formação estão "ligeiramente acima da média", admitindo pressão familiar entre os motivos, que vão ser avaliados.

Em declarações aos jornalistas no regimento de Comandos, na Carregueira, Sintra, Rovisco Duarte afirmou que o número de desistências até ao momento no 128.º, que termina em junho, "é ligeiramente superior à média" mas frisou que já houve cursos com taxas de desistência superiores.

O 128.º curso começou em 07 de abril com 57 instruendos e registou até segunda-feira passada 40 desistências, todas a pedido, mantendo-se 17 em formação.