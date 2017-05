Actualidade

A exposição "A Cidade Global - Lisboa no Renascimento", que reconstitui a cidade em 250 peças e provocou polémica pelo questionamento da autenticidade de algumas obras, abre hoje no Museu Nacional de Soares dos Reis, no Porto.

A mostra ficará patente até 27 de agosto depois de ter estado, de 23 de fevereiro a 09 de abril, no Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), em Lisboa, onde recebeu mais de 41 mil visitantes.

No começo de abril, fonte da Direção-Geral do Património Cultural indicou que as duas obras centrais da exposição, os dois quadros da "Rua dos Mercadores", regressariam a Londres, para os proprietários, a Sociedade de Antiquários da capital britânica, enquanto "O Chafariz d'el-Rey", da Coleção Berardo, vai ser exibido no Porto.