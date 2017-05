Actualidade

A guerrilha colombiana do Exército de Libertação Nacional (ELN) libertou na terça-feira duas pessoas que mantinha sequestradas há um mês, no departamento de Chocó.

As duas pessoas têm nacionalidade colombiana e foram entregues ao Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV), indicou o CICV, sem divulgar a identidade ou local onde foram sequestradas.

A chefe do gabinete do CICV em Quibdó, capital de Chocó, Anna Praz, disse "ser gratificante" ver como "estas pessoas vão poder regressar às suas vidas depois de momentos que, sem dúvida, foram difíceis para elas", de acordo com um comunicado da organização.