Actualidade

A Coreia do Norte rejeitou hoje a condenação da ONU do teste de míssil de médio alcance, efetuado no domingo passado, e lembrou que os Estados Unidos também testaram projéteis intercontinentais sem serem alvo de crítica.

"O lançamento (...) do 'Hwasong 12' é de grande e especial importância para assegurar a paz e a estabilidade na península coreana e na região", disse um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros norte-coreano, citado pela agência estatal norte-coreana KCNA.

O 'Hwasong 12' mostrou um melhor rendimento e novamente os avanços do regime de Kim Jong-un no desenvolvimento de um futuro míssil intercontinental, capaz de alcançar os Estados Unidos.