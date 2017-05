Actualidade

A Bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno negativo, com o PSI20, o índice de referência, a cair 0,78%, para 5.154,82 pontos.

Na terça-feira, o principal índice da bolsa de Lisboa, PSI20, encerrou com uma descida de 0,92% para 5.195,57 pontos, num dia misto para os principais mercados europeus.

No final da sessão, 13 das 19 cotadas desceram, cinco subiram e a Caixa Económica Montepio Geral ficou inalterada. O BCP liderou as descidas, com um recuo de 3,53%.