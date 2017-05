Actualidade

A diretora do serviço de Medicina de Reprodução do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) salientou hoje que as mulheres com doença oncológica que preservam a sua fertilidade sentem-se mais seguras e com mais esperança na recuperação.

Em declarações à agência Lusa, a médica Teresa Almeida Santos disse que tem sido um desafio "muito gratificante" levar aos oncologistas a mensagem de que é preciso discutir com as doentes o risco de infertilidade e a preservação da sua fertilidade, caso estejam interessadas.

"O grande desafio dos últimos sete anos foi concretizar, não apenas aqui, mas também no resto do país, fruto de um estímulo que se difundiu, uma resposta ao potencial reprodutivo das mulheres com doença oncológica", sublinhou Teresa Almeida Santos, coordenadora de um projeto sobre o processo de formação de vasos sanguíneos no tecido ovárico transplantado de mulheres com cancro que desejam engravidar desenvolvido pelo Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC) da Universidade de Coimbra (UC), Serviço de Medicina da Reprodução do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (SMR-CHUC) e Faculdade de Medicina da UC.