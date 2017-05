Actualidade

As trocas comerciais entre a China e os países de língua portuguesa subiram 43,3% até março, em termos anuais homólogos, atingindo 23,9 mil milhões de dólares (21,5 mil milhões de euros), indicam dados oficiais.

Dados dos Serviços de Alfândega chineses, publicados na terça-feira no portal do Fórum Macau, indicam que a China comprou aos países de língua portuguesa bens avaliados em 16,89 mil milhões de dólares (15,19 mil milhões de euros), ou mais 55,2%.

A China vendeu produtos no valor de 7,07 mil milhões dólares (6,36 mil milhões de euros), mais 21,09% comparativamente aos primeiros três meses do ano passado, de acordo com os mesmos dados.