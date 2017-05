Brexit

O negociador da União Europeia para o 'Brexit', Michel Barnier, afirmou hoje perante o Parlamento Europeu, em Estrasburgo, que o objetivo da União a 27 é alcançar "um acordo com o Reino Unido, não contra o Reino Unido".

Dirigindo-se aos eurodeputados durante um debate sobre o Conselho Europeu de 29 de abril passado, no qual os chefes de Estado e de Governo da UE a 27 adotaram as grandes orientações para as negociações com Londres sobre a saída do Reino Unido do bloco europeu, Barnier reiterou que a União não pretende de forma alguma "punir" o Reino Unido, mas simplesmente acautelar os interesses dos cidadãos europeus.

Lembrando que "foi o Reino Unido que decidiu abandonar a UE, não o contrário, e essa decisão tem consequências", o negociador-chefe da União para as negociações com Londres voltou a defender a "negociação por etapas", sublinhando que primeiro há que fazer "progressos suficientes" nas discussões sobre de que modo se concretizará a "saída ordenada" do Reino Unido, antes de serem discutidas as relações futuras entre as partes.