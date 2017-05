Actualidade

O Presidente da República considerou hoje que Portugal ter colocado 1.500 milhões de euros em dívida a juros ainda mais negativos "confirma a viragem na economia" e representa que os "mercados estão a sentir a solidez financeira" em Portugal.

"É mais uma boa notícia, que confirma a viragem de que eu falei ontem [terça-feira] na economia portuguesa. Os mercados estão a sentir a solidez financeira em Portugal, estão a sentir o crescimento e, por isso, o Governo - e bem - tira proveito da situação, financiando-se num momento positivo e os mercados respondem com juros cada vez mais negativos", respondeu o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, aos jornalistas à margem das Jornadas Árabes, que decorrem entre hoje e quinta-feira na Torre do Tombo, em Lisboa.

Portugal colocou hoje 1.500 milhões de euros, montante máximo anunciado, em Bilhetes do Tesouro a seis e a 12 meses a taxas de juro médias ainda mais negativas do que as dos anteriores leilões comparáveis, foi anunciado na página da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) na Bloomberg.