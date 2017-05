Actualidade

(CORREÇÃO E NOVO TÍTULO) Lisboa, 17 mai (Lusa) - O ministro do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social anunciou hoje que 4.152 trabalhadores da Administração Pública em situação precária já entregaram o requerimento para que seja analisada a sua situação contratual.

Desde 11 de maio que os trabalhadores na Administração Pública e no setor empresarial do Estado podem pedir, através de um requerimento, a análise da sua situação laboral, para que, caso se conclua que estão a suprimir necessidades permanentes, possam entrar nos quadros.

Na comissão parlamentar de Trabalho e Segurança Social, onde está a ser ouvido, o ministro afirmou que "o processo está a decorrer nos termos do previsto". (Corrige no título e ao longo do texto o número de trabalhadores em situação precária que pediram para regularizar situação, que é de 4.152 e não 1.752)