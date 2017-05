Actualidade

A avaria no sistema de abastecimento de aviões em Lisboa, na semana passada, afetou 39 aeroportos, informou hoje a AirHelp, empresa especializada na defesa dos passageiros aéreos, em comunicado.

A empresa precisou que 31 aeroportos foram afetados relativamente a voos com partida de Lisboa: 27 na Europa, dois na América do Sul, um na América do Norte e um em África.

"Relativamente às chegadas a Lisboa, foram implicados 23 aeroportos europeus e um africano", acrescentou a AirHelp, informando que os aeroportos com mais perturbações, no caso das partidas, foram os de Madrid-Barajas, Bruxelas e Amesterdão Schiphol, enquanto nas chegadas foram os de Madrid-Barajas, Paris-Orly e Barcelona--El Prat.