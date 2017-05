Actualidade

A Comissão Europeia abriu hoje um processo de infração contra a Itália por violação das regras da homologação de automóveis da marca Fiat Chrysler, questionando as emissões de óxido de azoto (NOx), no âmbito do processo 'Dieselgate'.

Numa carta enviada a Roma, a Comissão Europeia questiona a utilização de dispositivos que permitem influenciar as emissões de NOx, um gás que polui a atmosfera.

As suspeitas de Bruxelas surgem na sequência de testes levados a cabo na Alemanha após o escândalo dos motores adulterados da marca Volkswagen, tendo Berlim denunciado as emissões acima do permitido do veículo homologado em Itália.