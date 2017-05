Actualidade

A PSP do Porto está "a averiguar" o caso de uma rapariga que foi alegadamente vítima de abusos dentro de um autocarro, numa noite da Queima das Fitas do Porto, disse hoje à Lusa fonte policial.

Fonte da PSP do Porto explicou que recebeu um e-mail "de um cidadão" a denunciar a situação, que foi filmada e partilhada nas redes sociais.

De acordo com a mesma fonte, as diligências feitas pela PSP até ao início da tarde, na sequência da denúncia, não permitiram encontrar registos de qualquer queixa relacionada com o alegado abuso.