Actualidade

Os museus, monumentos e palácios nacionais receberam perto de um milhão de visitantes no primeiro trimestre deste ano, mais 13,8 por cento do que no mesmo período de 2016, revelou hoje à agência Lusa fonte oficial.

De acordo com os números divulgados hoje pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), o organismo que tutela museus, palácios e monumentos nacionais, registaram-se 939.648 visitantes, de janeiro a março deste ano.

No primeiro trimestre de 2017, verificou-se um aumento de 13,8 por cento relativamente ao mesmo trimestre de 2016, que registou 825.920 visitantes, segundo a mesma fonte.