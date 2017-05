Actualidade

O III Congresso Nacional de Condomínios, que se realiza no sábado, em Lisboa, pretende "dar voz à falta de legislação" no setor, propondo uma discussão sobre o conflito entre a atividade do alojamento local e as administrações de condomínio.

"Legislação... para quando?" é o tema central do evento, que conta com a participação de 18 oradores, nomeadamente administradores de condomínio, proprietários e inquilinos, anunciou a empresa Debates & Discursos, responsável pela organização.

Do programa destaca-se o painel sobre "a nova figura do alojamento local perante as administrações de condomínio", com o presidente da Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP), Eduardo Miranda.