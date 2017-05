Actualidade

A Câmara do Porto vai instalar a sua fonoteca de vinil, com um acervo de 34.000 discos, na Plataforma Campanhã, um projeto destinado à indústria musical e do audiovisual a criar num armazém naquela zona, foi hoje anunciado.

A ideia dos promotores da Plataforma Campanhã é transformar um armazém que fica numa rua privada, naquela zona oriental da cidade, num edifício de dois pisos destinado a acolher "a área da indústria da música e da produção audiovisual", afirmou João Brandão, da ARDA Recording Company.

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, que esta manhã esteve presente na apresentação do projeto, afirmou que a autarquia tinha já recebido, "há uns anos", o acervo da Rádio Renascença (18.000 vinis), já tratado e atualmente na Biblioteca Almeida Garrett, e que há um ano recebeu o da Rádio Difusão Portuguesa (16.000 discos), sendo que, desde então, equacionava como poderia colocar esta coleção à disposição da população.