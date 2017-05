Actualidade

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) abriu hoje um processo para analisar a divulgação, por parte do jornal Correio da Manhã (CM), de um vídeo com um "alegado abuso sexual sobre uma jovem" num autocarro do Porto.

A informação foi divulgada na página oficial da ERC, que acrescenta a intenção de, "oportunamente", tornar pública a decisão que venha a adotar sobre este caso".

Contactado pela Lusa, Otávio Ribeiro, diretor do CM, afirmou que o jornal divulgou "um facto relevante e polémico, protegendo a identidade" dos envolvidos e assinalou que "sem notícias, não há reflexão".