O Ministério Público recorreu da sentença do Tribunal Judicial da Comarca da Madeira, que absolveu o ex-presidente do Governo Regional dos crimes de violação de neutralidade e imparcialidade nas autárquicas de 2009, confirmou hoje o procurador-adjunto da República.

"Confirmo que o Ministério Público recorreu para o Tribunal da Relação de Lisboa a sentença de absolvição do Tribunal do Funchal", disse Nuno Gonçalves.

O advogado do ex-presidente do Governo Regional, Guilherme Silva, será notificado da decisão do Ministério Público, tendo 30 dias, após a notificação, para responder ao recurso.