Actualidade

O grupo parlamentar que está a trabalhar na descentralização de competências do Estado para as autarquias ouviu hoje das Comunidades Intermunicipais preocupações difíceis de consensualizar, que vão desde as áreas a transferir até às verbas necessárias.

Das 18 Comunidades Intermunicipais (CIM) estiveram presentes sete: a da Região de Coimbra, da Região de Aveiro, o Médio Tejo, a Lezíria do Tejo, o Alentejo Litoral, o Alentejo Central e o Alto Tâmega e Sousa. As outras deverão apresentar contributos por escrito.

Inácio Ribeiro, presidente da CIM do Alto Tâmega e Sousa e do município de Felgueiras (PSD), defendeu que "o país tem de ser descentralizado", mas a descentralização "deve ter regras muito claras", de caráter universal, para todos, "para que todos saibam com o que contam".