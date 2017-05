Actualidade

O Museu Carlos Machado, em Ponta Delgada, Açores, exibe a partir de quinta-feira uma exposição sobre Duarte Maia, um "finíssimo pintor", segundo o diretor da instituição, que reconhece ser este artista quase um ilustre desconhecido.

"Esta designação não é nossa, mas é de António Nobre que, ao passar pelos Açores rumo aos Estados Unidos, fez questão de ir visitar ou de rezar à campa do Antero [de Quental] e, como tinha tido esta convivência já com o artista, designa-o, na investigação que foi feita, (...) como um fino pintor; e é, na verdade, um finíssimo pintor", afirmou hoje à agência Lusa o diretor do museu, Duarte Melo.

Segundo o responsável, "pelo percurso da obra, e também pela postura que é referenciada pelos amigos", Duarte Maia (1867- 1922) "era um 'gentleman', filho de famílias aristocratas dos Açores", mesmo "uma alta elite aristocrata, pessoas muito viajadas".