O Provedor de Justiça considera que o Estabelecimento Prisional Militar de Tomar "tem boas condições de reclusão", com celas de dimensões adequadas e que proporcionam alguma privacidade e segurança aos reclusos, segundo uma nota hoje divulgada.

No relatório da visita realizada por José de Faria Costa em 07 de dezembro último ao Estabelecimento Prisional Militar de Tomar, é sublinhado ainda que "não foram registadas queixas sobre o tratamento prestado aos reclusos ou sobre a quantidade e a qualidade da alimentação que lhes é fornecida, matéria que, habitualmente, gera descontentamentos".

A visita à prisão que acomoda reclusos militares (das Forças Armadas e da Guarda Nacional Republicana) decorreu no âmbito do projeto "O Provedor de Justiça, as prisões e o século XXI: diário de algumas visitas", afirma a nota da Provedoria de Justiça que resume o relatório da visita.