Papa

Mais de trinta moedas de diferentes países foram compradas no balcão da Unicâmbio, em Fátima, entre 11 e 15 de maio, incluindo a da Coreia do Sul, anunciou hoje a empresa portuguesa de câmbios.

"Sentimos que o número de nacionalidades aumentou com a visita do Papa a Fátima, e no período entre 11 a 15 de maio, uma vez que a loja da Unicâmbio comprou mais de trinta moedas de diversas nacionalidades, desde as tradicionais moedas, como o dólar norte-americano, o franco suíço, a libra esterlina e a moeda polaca, até às divisas da Argentina, Chile e da Coreia do Sul", disse o administrador Pedro Jerónimo numa conferência com jornalistas em Lisboa.

E prosseguiu: "Dezenas de milhares de euros por dia foram comprados na loja de Fátima, não só durante a estada do Papa, mas nos dias posteriores, até 15 de maio".