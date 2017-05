Actualidade

A recuperação da economia russa, que começou no fim de 2016 após dois anos de recessão, acelerou no primeiro trimestre, com um crescimento de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB), segundo estatísticas oficiais divulgadas hoje.

A primeira estimativa do instituto de estatísticas Rosstat é ligeiramente superior à previsão do governo, que apontava para um crescimento de 0,4%, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

A menos de um ano das presidenciais de março de 2018, confirma-se a tendência positiva da economia depois de uma crise dolorosa, que aumentou o número de casos de pobreza no país.